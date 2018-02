BloggerGiallorosso e il Sordi romanista

ROMA, 9 FEB - ''Appena nato il mio primo vagito fu 'Forza Roma' '', firmato Alberto Sordi. E' l'estrema sintesi ed anche la 'griffe' della pagina di copertina del libro 'Blogger Giallorosso. Io e la Roma nati insieme nel 1927' scritto dal giornalista sportivo Mario Bianchini e dedicato al grande e indimenticato attore romano che non ha mai nascosto la sua fede calcistica per i colori giallorossi. Un lavoro rivolto a tifosi e non che sarà svelato il prossimo 24 febbraio, in occasione del 15esimo anniversario della morte dell'attore nel corso di una grande cerimonia al centro sportivo Coni all'Acqua Acetosa che avrà come tema 'Alla riscoperta di Alberto Sordi romanista'. Libro che oltre a riunire inediti, gioie e affanni giallorossi, racconta l'ultimo dribbling di Francesco Totti. Tante finestre aperte sulla Roma di ieri e quella di oggi, dal 'Natale di Rocca' a quando Mussolini gridò a Fulvio Bernardini: ''Chi ti ha dato la patente?'', passando per 'il saluto del Capitano' e il più recente 'Non sparate su Kolarov'.