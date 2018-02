Calcio: Conte, mai pensato di dimettermi

LONDRA, 9 FEB - "Non ho mai pensato, neppure pr un istante, di dimettermi": così il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, finito nel turbinio della critica dopo i recenti pessimi risultati dei Blues e l'apparente ostilità da parte dei vertici del club. Reduce da due pesanti ko e con appena due vittorie nel 2018, Conte si assume parte della responsabilità: "Probabilmente ho sbagliato io la formazione. Ma quando i risultati sono così negativi la colpa va divisa tra tecnico, giocatori e società". Soprattutto dopo la disfatta di Watford l'esonero pareva inevitabile ma il tecnico chiarisce che "non ci ho pensato per un solo momento di andarmene. Il mio impegno e quello dei miei giocatori per questo club è totale".