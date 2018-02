Alisson, dobbiamo andare in Champions

ROMA, 9 FEB - "Dobbiamo pensare a fare bene il nostro lavoro per arrivare in classifica tra le prime tre e andare così in Champions League il prima possibile": lo dice, a Sky, il portiere brasiliano della Roma, Alisson, a 48 ore dall'impegno dell'Olimpico col Benevento. Il piazzamento sul gradino più basso del podio, d'altronde, permetterebbe alla squadra giallorossa di centrare il vero obiettivo, quella qualificazione all'Europa che conta indispensabile per sistemare i conti di Trigoria, oggi al vaglio dell'Uefa a Nyon dopo il mancato pareggio di bilancio imposto dal fair play finanziario. Quanto alle indiscrezioni sul suo nome come pezzo forte del mercato di cessione in giallorosso, Alisson taglia corto: "Io penso solo alla Roma adesso, cerco di restare concentrato".