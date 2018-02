Perin, obiettivo fisso salvezza Genoa

GENOVA, 8 FEB - "Siamo contenti per la vittoria di lunedì che ci ha dato entusiasmo e che ci ha ha fatto respirare un po'. Ma non dobbiamo fare l'errore grave di pensare di essere fuori dalla zona calda. Quello che ci aiuta a fare punti è sapere di doverne fare il più possibile". Mattia Perin guarda già a alla prossima sfida intervenendo a margine della presentazione della nuova piattaforma digitale del Genoa. "Futuro? Mi sto allenando per il Genoa con un obiettivo fisso: raggiungere la salvezza il prima possibile". Alla presentazione ufficiale della nuova realtà digitale rossoblù anche i compagni Galabinov, Rossi, Omeonga e Biraschi. "La vittoria di Roma è stata importantissima ma ora affronteremo una squadra solida che in casa non lascia niente - ha aggiunto Biraschi -. Andremo a fare la guerra con il coltello fra i denti, di sicuro non faremo l'errore di prendere questa gara sottogamba. Non possiamo accontentarci, il nostro obiettivo è conquistare la salvezza settimana dopo settimana".