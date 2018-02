Agente Martinez, al 99% andrà all'Inter

MILANO, 8 FEB - "E' tutto avviato perché Lautaro vada all'Inter. Al 99 per cento giocherà nell'Inter. L'operazione si chiuderà a circa 25 milioni di dollari che andranno nella casse del Racing". Rolando Zarate, fratello di Mauro e agente di Lautaro Martinez, in un'intervista a radio La Red - di cui sono state riportate alcune parole sul profilo Twitter dell'emittente - conferma che la trattativa per portare l'attaccante del Racing in nerazzurro è ormai ad un passo. Il giocatore dovrebbe quindi arrivare a Milano la prossima estate, nella sessione di mercato in cui sarà annunciato il trasferimento, anche se l'Inter non conferma ancora la chiusura dell'affare.