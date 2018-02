Belotti:con Udinese e derby stadio pieno

TORINO, 8 FEB - "Abbiamo due partite importanti in casa, con Udinese e il derby: speriamo che lo stadio sia pieno e che tifi per noi". Così Andrea Belotti a tre giorni dalla sfida al 'Grande Torino' contro l'Udinese, primo di due appuntamenti contro squadre bianconere. "Il fattore campo fa la differenza - ha spiegato ai microfoni di Torino Channel -, i nostri tifosi sono importanti, il dodicesimo uomo in campo, uno stimolo a fare meglio e che ci spinge verso nuove soddisfazioni sportive".