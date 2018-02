Premier: Mahrez vuole garanzia cessione

ROMA, 8 FEB - Riyad Mahrez ha chiesto al Leicester garanzie sulla cessione nel prossimo mercato estivo come condizione per tornare ad allenarsi. Lo scrive il Sun affrontando il caso dell'esterno d'attacco che da una settimana non si presenta agli allenamenti ed ha già saltato due partite, contro Everton e Swansea. Una forma di protesta dopo il mancato passaggio al Manchester City che per averlo era arrivato ad offrire 65 milioni di sterline (circa 74 milioni di euro) nella finestra invernale. Offerta scaduta il 31 gennaio e proprio dal giorno dopo Mahrez non si è più presentato ai campi di Belvoir Drive. Il giocatore, 26 anni, aveva chiesto con insistenza di cambiare maglia ma il Leicester non lo ha accontentato. Da qui lo stato di "depressione" che gli impedisce di allenarsi, hanno spiegato dallo staff del nazionale algerino. Che intanto non è stato convocato per il match di sabato, quando il Leicester farà visita proprio al City. Il club non ha voluto chiarire se abbia concesso o meno un permesso al proprio tesserato.