Mario Rui, Napoli può volare

(ANSA) NAPOLI, 8 FEB - "In primavera possiamo volare, abbiamo le caratteristiche fisiche per farlo e la preparazione di Sarri porta le sue squadre bene in fondo alla stagione". Lo ha detto Mario Rui, terzino portoghese del Napoli. "Ci sta - ha aggiunto - che durante l'anno si abbia qualche momento di difficoltà e quest'anno è già capitato, ora spero non ricapiti". "Lo scudetto? Cercheremo di dare continuità a quello che stiamo facendo. Siamo primi, cercheremo di mantenere il passo e restare lassù fino alla fine. Il mio compleanno è il 27 maggio, Speriamo di festeggiare una grande settimana".