Pioli, contento di avere Chiesa

FIRENZE, 8 FEB - "Deluso dal comportamento di Bernardeschi l'estate scorsa? Io posso dire che sono contento di avere il Federico (Chiesa, ndr) che ha voluto rimanere qui e mettersi in gioco con questa maglia. Io con Bernardeschi ebbi solo una telefonata, ma la situazione era ormai già compromessa". Queste le parole del tecnico viola Stefano Pioli, alla vigilia della sfida con la Juve che schiererà probabilmente titolare l'ex giocatore della Fiorentina I viola non andranno in ritiro e si ritroveranno direttamente domani al Centro sportivo. "La formazione l'ho già decisa", ha detto Pioli, che dovrà rinunciare all'infortunato Laurini. "La partita di domani è una di quelle che si preparano da sole, sappiamo quanto ci tiene Firenze e quanto ci teniamo noi, la Juve non ha punti deboli, è fortissima in ogni reparto, sa come affrontare gli avversari, ed ha insieme ad Ancelotti il miglior allenatore italiano, ma noi ci proveremo, giocando da squadra e provando a sfruttare quel poco che i bianconeri ci concederanno".