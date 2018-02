Abodi,nel 2018 apriremo 10 dossier stadi

ROMA, 8 FEB - "Il 2018 sarà la consacrazione definitiva di un progetto di sistema che vedrà almeno dieci dossier stadio per trovare una prima attuazione. C'è una legge voluta dal governo sugli sviluppi dell'impiantistica sportiva. Vedremo decollare un po' i tutti i quadranti del paese progetti che riguardano le società professionistiche di calcio ma la bellezza di questo anno è che i progetti saranno tantissimi". Lo annuncia il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi che stamane si è visto con il dg della Roma Mauro Baldissoni, parlando anche del progetto stadio giallorosso. "Il rapporto con la Roma è di grande collaborazione come con tutte le società che hanno intrapreso un percorso di infrastrutturazione", ha sottolineato Abodi, che sul futuro del dismesso stadio Flaminio, ha tenuto a rimarcare che "c'è un minimo di riservatezza e quindi vi darò un appuntamento nei prossimi 20 giorni. E' un progetto che riguarda il villaggio olimpico con tutte le sue suggestioni e con tutte le sue componenti".