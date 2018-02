Candreva, con Spalletti ottimo rapporto

MILANO, 7 FEB - "Con Spalletti ho un bel rapporto. Peccato non averlo avuto prima in carriera, tira fuori anche cose che non si pensa di avere. E' sincero e leale". L'attaccante dell'Inter Antonio Candreva, intervistato da Inter Tv nel programma Drive Inter, parla dell'allenatore nerazzurro e dell'attitudine all'insegnamento del tecnico anche verso i giovani giocatori in rosa. "Incontrandolo prima - assicura Candreva - avrei potuto avere un processo di crescita migliore, anche visto come si comporta con i giovani che abbiamo. Devono apprezzare il fatto di lavorare con uno come lui. Io sto migliorando in vari aspetti che analizziamo sia a quattrocchi che in generale con la squadra".