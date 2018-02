Striscioni ultrà, Fabbricini dispiaciuto

ROMA, 7 FEB - "Striscioni? Ne ho copia fotografica nella borsa, dispiace ma un pò fa parte del gioco del mondo del calcio. Chi appartiene a certi colori ha cattiva visione degli altri. Dispiace che sono state usate parole un po' forti nei confronti di chi governa lo sport italiano". È il commento del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, in merito ad alcuni striscioni apparsi nella notte tra lunedì e martedì in via Allegri a firma degli ultras Lazio contro il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò e contro l'Associazione italiana arbitri.