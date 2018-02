Trezeguet, Juve sa come vincere

TORINO, 7 FEB - "La Juventus sa come vincere, ha esperienza". Così David Trezeguet, ex bomber bianconero e presidente di Juventus legends sulla corsa scudetto che vede coinvolta ancora una volta la sua ex squadra: "Il Napoli è molto forte, avrà solo la serie A", ha spiegato ai microfoni di Mediaset Premium in occasione dell'evento 'Gatorade premia la scuola' giunto alla seconda edizione. "Non so chi sia favorito, - ha aggiunto Trezeguet - ma i bianconeri sanno come arrivare a certi obiettivi". Acqua sul fuoco per le polemiche tra le due squadre: "Sono situazioni alimentate dalla carta stampata".