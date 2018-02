Cutrone, paragone Inzaghi? Troppo presto

MILANO, 06 FEB - ''Mi paragonate ad Inzaghi? Mi sembra troppo presto. Io penso ad allenarmi bene per farmi trovare pronto se gioco titolare, oppure se subentro. Voglio mettere il mister in difficoltà e aiutare la squadra''. Lo afferma l'attaccante del Milan Patrick Cutrone, dal palco della 14esima edizione del Torneo Amici dei Bambini. ''Non sono - dice Cutrone - il cocco di Gattuso, non ci parliamo da tanto. Il mister ci parla tanto in campo, dice cose importanti e tiene a tutti i giocatori della rosa nella stessa maniera. Fondamentale per noi è essere un gruppo unito''.