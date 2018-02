Spalletti,frasi a tifosi?Voglia far male

MILANO, 6 FEB - "Non mi sembra di aver detto niente di particolare. Avere la possibilità di valutare il peso delle parole, perché gli argomenti sono gli stessi che trattiamo in conferenza stampa. Quelle di Suning sono parole riferite al fatto che abbiamo obblighi e riferimenti, paletti ai quali attenerci. Poi, se c'è la volontà di attaccarmi da parte del Corriere della Sera, ne prendo atto": così Luciano Spalletti. Il tecnico dell'Inter si riferisce a un articolo nel quale gli vengono attribuite alcune frasi su Inter e Roma in un colloquio con sei tifosi giallorossi il 21 gennaio a Milano. In particolare avrebbe parlato di "ambiente depresso" e "a un passo dalla follia" e di una società che "non vuole spendere" "Il Corriere è un giornale di Milano, i suoi professionisti vengono in conferenza, questo giornalista di Torino non lo conosco e sono rimasto sorpreso da questo articolo. C'è una volontà di fare male e ne prendo atto".