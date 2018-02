'Con Var scendiamo in campo più sereni'

MILANO, 06 FEB - ''Con il Var scendiamo in campo più sereni. Sappiamo che abbiamo un collega, un amico che può darci una mano. Il Var ha portato meno proteste, è accettato dai giocatori in maniera incredibile''. Lo dice l'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni, a margine della 14esima edizione del Torneo Amici dei Bambini. ''Non ci sono - aggiunge Mazzoleni - arbitri pro e arbitri contro il Var: è una risorsa per tutti. Possiamo migliorare sulla tempistica e sul feeling tra arbitro e Var ma siamo un modello: una cosa che deve spronarci, non farci sentire appagati''.