Sky, MediaPro? Noi compriamo diritti tv

MILANO, 6 FEB - "Collaborare con MediaPro? Noi prima di tutto compriamo diritti e compreremo i diritti della Serie A da chi ha l'obbligo di venderli". Così Riccardo Pugnalin, Executive Vice President Communication & Public Affairs di Sky. "Aspettiamo di vedere come e quando verranno offerti in vendita i diritti in un quadro di regole certe e chiare. Su questa linea seguiremo con attenzione e tranquillità l'evolversi delle cose allo scopo di continuare a mettere a disposizione dei nostri abbonati la migliore offerta calcistica e sportiva".