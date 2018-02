Napoli: stop per Mertens e Callejon

(ANSA) NAPOLI, 6 FEB - Dries Mertens non si è allenato oggi con i compagni di squadra ed ha svolto una seduta differenziata. L'attaccante belga soffre per una distorsione di primo grado alla caviglia e oggi non ha partecipato alla normale seduta alla ripresa degli allenamenti. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi gironi in avvicinamento alla partita di sabato sera contro la Lazio al San Paolo. Oltre a Mertens, anche Callejon e Albiol hanno svolto allenamento differenziato.