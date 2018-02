Inter, Spalletti sarà premiato a Empoli

EMPOLI (FIRENZE), 6 FEB - L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, verrà premiato lunedì 12 marzo a Empoli (Firenze) con il riconoscimento 'Una città per lo sport', consegnato ogni anno a personalità legate al territorio che si sono distinte per meriti sportivi, alla memoria dell'ex assessore Albano Aramini. Spalletti riceverà il premio per aver "contribuito a divulgare l'immagine della Città", come si legge nelle motivazioni. Il tecnico, nativo di Certaldo (Firenze), ha militato come calciatore nell'Empoli dal 1991 al 1993 per poi diventarne allenatore delle giovanili e della prima squadra fino al 1997/98. Nel suo palmares azzurro la Coppa Italia di serie C 1995/96, la promozione dalla B alla A del 1996/97 e la salvezza nella stagione 1997/98 della massima serie. "Un premio anche per la sua costante vicinanza ai settori giovanili empolesi, in particolare all'Avane Calcio", si legge in una nota stampa dell'amministrazione comunale.