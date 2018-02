Serie B: 11 squalificati per un turno

ROMA, 6 FEB - Undici giocatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della serie B Emilio Battaglia in relazione all'ultimo turno di campionato. Tra i calciatori espulsi, una giornata di squalifica ed ammenda di 1.500 euro è stata inflitta al giocatore del Venezia Litteri. Un turno di stop anche per Belmonte e Gonzalez (Perugia), D'Angelo (Avellino). tra i giocatori non espulsi, una giornata di squalifica e ammenda di 1.500 euro a Maniero (Novara); un turno di stop poi a Coulibaly (Pescara); Crimi (Virtus Entella); Di Noia (Cesena), Ngawa (Avellino); Struna (Palermo) e Vacca (Parma). Squalificato per una giornata anche l'allenatore della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia "per avere, al 46' del primo tempo, già richiamato, calciato una bottiglietta d'acqua mentre rientrava nell'are tecnica, e per avere, alla notifica del provvedimento di allontanamento, rivolto espressioni irrispettose al Quarto Ufficiale".