Diritti tv, De Siervo 'mercato si apre'

MILANO, 6 FEB - Un abbonato a Sky o Mediaset "assolutamente non dovrebbe disdire l'abbonamento ma stare fermo e aspettare". Così Luigi De Siervo, ad di Infront, l'advisor con cui la Lega Serie A ha accettato l'offerta di MediaPro per i diritti tv del campionato,che saranno rivenduti dall'intermediario spagnolo. "Il calcio avrà un'esposizione maggiore, nel giro di un mese e mezzo saranno formalizzati gli accordi fra MediaPro e le piattaforme -ha detto De Siervo a 'Tutti convocati' su Radio 24. Quanto successo ieri è un fatto fisiologico in un mercato che si è aperto. La Lega ha deciso di vendere a un intermediario indipendente. Non cambieranno le abitudini dei telespettatori che potranno restare abbonati a Sky o Mediaset e abbonarsi ad altri. Il calcio sarà più visibile a tutti con modalità più coerenti col nostro modo di vivere". Per De Siervo "in ogni mercato ci sono passaggi di rottura,come successo ieri. Il vecchio modello costringeva a vendere esclusive molto costose impedendo ai soggetti più piccoli di partecipare".