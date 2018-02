Chelsea, per Conte fiducia a tempo

LONDRA, 6 FEB - Antonio Conte resta alla guida del Chelsea, almeno nell'immediato: il consiglio d'amministrazione del club londinese gli ha rinnovato una fiducia a tempo. Nonostante la disfatta di Watford, la seconda pesante sconfitta di fila, Roman Abramovich non sembra intenzionato a licenziarlo. E non solo perché il Chelsea è atteso da un ciclo di partite delicate, tra le quali la doppia trasferta a Manchester e la sfida di Champions League contro il Barcellona. Ma anche perché non si sarebbe trovato nell'immediato un successore all'altezza.