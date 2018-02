Calcio, 2 turni squalifica a Mazzarri

ROMA, 6 FEB - Otto giocatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea. Squalificato, ma per due giornate anche l'allenatore del Torino, Walter Mazzarri. Tra i calciatori espulsi, fermati per un turno Acquah del Torino, Calabria del Milan e Lorenzo Pellegrini della Roma. Tra i non espulsi, squalificati per una giornata Larangeira dell'Udinese, Nainggolan della Roma, Ramirez della Sampdoria, Rossettini del Genoa e Vicari della Spal. Il giudice sportivo ha poi squalificato per due giornate con ammenda di 5mila euro il tecnico del Torino Mazzarri per avere contestato platealmente l'operato arbitrale. Al Benevento ammenda di 3.000 euro per lancio di fumogeni e 2.500 euro per avere ritardato l'inizio della gara di 4 minuti. Ammenda di 3mila euro al Bologna per uno striscione offensivo verso gli arbitri.