Premier League valuta pausa invernale

LONDRA, 06 FEB - Per la prima volta anche la Premier League valuta l'opportunità di introdurre una pausa invernale nel suo congestionato calendario. L'Inghilterra è rimasto l'unico tra i principali campionati europei a non fermarsi mai, neppure durante le settimane più fredde dell'anno. La Federcalcio inglese ha aperto all'ipotesi di una pausa, purché dopo il periodo delle festività, quindi collocabile nelle prime settimane di gennaio. La discussione sulla riforma dei calendari procede con profitto ormai da diversi mesi, ma potrà entrare in vigore - in caso di approvazione generale - solo al termine dell'attuale contratto dei diritti televisivi, che scadrà nel 2019.