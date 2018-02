Auguri speciali per compleanno Neymar

PARIGI, 6 FEB - Neymar fa spesso i capricci e non sente il PSG come la sua destinazione definitiva, ma Parigi non si risparmia per cercare di farlo contento. Ieri sera, per il compleanno del più prestigioso giocatore mai avuto in squadra, il Paris Saint-Germain ha fatto le cose in grande ed ha proiettato il volto del brasiliano sui luoghi più emblematici della capitale, a cominciare dagli Champs-Elysees. Anche chi non era invitato alla grande festa per i 26 anni del gioiello brasiliano al Pavillon Cambon, non ha potuto ignorare l'evento: messaggi di "bon anniversaire" o il volto di Neymar hanno illuminato l'Hotel de Ville, il Parco dei Principi, il Drugstore Publicis all'inizio degli Champs-Elysees e i grandi magazzini del Bon Marché. Lo scorso 5 agosto, due giorni dopo la firma dell'ex attaccante del Barcellona, il PSG aveva pagato 50.000 euro per proiettare i colori sociali con gli auguri a Neymar sulla Tour Eiffel.