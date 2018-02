Premier: Watford travolge Chelsea 4-1

ROMA, 5 FEB - Il Chelsea non c'e' più e la panchina di Antonio Conte è sempre più in bilico. Dopo aver perso in casa contro il Bournemouth, la formazione dell'ex Ct azzurro crolla in casa del Watford targato Pozzo per 4-1. Un risultato, quello del posticipo della 26/a giornata della Premier, che potrebbe aver il sapore dell'ultima spiaggia persa per il tecnico italiano come aveva anticipato in settimana il Daily Express. Secondo il quotidiano inglese la pazienza del patron dei blues Roman Abramovich è finita dopo il crollo interno di mercoledì 31 gennaio, ultima goccia dopo le tante polemiche sulla gestione del mercato che Conte ha sollevato in numerose conferenze stampa. Al 42', vantaggio Watford con Deeney su rigore guadagnato da Deulofeu. Hazard all'82' con un gran numero sembra rimettere in piedi la partita. Il finale però è da incubo per il Chelsea. Janmaat (84'), Deulofeu (88') e Pereyra (91') affondano i campioni d'Inghilterra in carica. Chelsea che rimane quarto, a -1 dal Liverpool