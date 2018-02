Conte, voci esonero? 'Faccio mio lavoro'

ROMA, 5 FEB - ''Sicuramente è un momento difficile, ho cercato di avvertire tutti sulla difficoltà nel nostro cammino e della diffcoltà di trovare un posto in Champions''. Dopo l'ennesimo ko della stagione il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, fa 'mea culpa' ai microfoni di Sky ammettendo d'aver sbagliato formazione: ''forse ho commesso anche io degli errori nella formazione iniziale, le mie scelte sono state molto negative, la formazione iniziale è stata forse sbagliata''. Le voci di un possibile esonero? ''Io cerco di fare il mio lavoro - aggiunge l'ex Ct azzurro - e di dare tutto''. ''Sicuramente abbiamo subito due brutte situazioni - aggiunge Conte rispondendo alle domande insistenti di un giornalista inglese - con l'espulsione e il rigore contro. Non so se siamo stanchi, i giocatori hanno corso fino alla fine ma in modo sbagliato. Dopo l'espulsione è stato difficile, abbiamo cambiato strategia ma non siamo riusciti a farlo in modo decisivo''.