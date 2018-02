Roma: Bruno Peres esclusi da convocati

ROMA, 5 FEB - Niente gara col Benevento per Bruno Peres. Il terzino brasiliano, protagonista all'alba di un incidente al volante della sua Lamborghini, non sarà convocato dal tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, per la gara di campionato in programma domenica sera all'Olimpico. L'esclusione disciplinare è stata decisa dalla società e dal tecnico e comunicata già al giocatore, e ricalca il provvedimento già adottato con Nainggolan dopo i video diffusi via social a Capodanno.