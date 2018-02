Pioli ricorda Borgonovo,grande giocatore

FIRENZE, 05 FEB - "Borgonovo è stato per me un grande giocatore, un grande compagno ed un ragazzo che ha lottato contro una malattia con grande dignità e con grande orgoglio. Siamo contenti di averlo conosciuto". Lo ha detto il tecnico viola Stefano Pioli parlando del suo ex compagno di squadra, Stefano Borgonovo, a margine della presentazione del libro 'Una vita in gioco: l'amore, il calcio e la Sla', scritto da Chantal Borgonovo. "Tutti lo ricordiamo con grande affetto, anche se io l'ho vissuto poco, più che altro da dirigente - ha raccontato il club manager viola Giancarlo Antognoni - Quello di Borgonovo per me è un ricordo sempre vivo, credo che questa manifestazione lo dimostri per la presenza delle persone che ci sono, suoi ex compagni, e di Chantal, sua moglie, che vedo sempre con grande piacere. I fiorentini portano ancora oggi Borgonovo nel cuore, e siamo qui a ricordare questo ragazzo con affetto, un ragazzo che purtroppo ha avuto questa sventura".