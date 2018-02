Diritti tv, plauso Fabbricini

ROMA, 5 FEB - "Ero immerso nelle questioni federali, non ho parlato con nessuno di quanto successo in Lega di A, lo apprendo ora. Certamente è un primo passo avanti per riportare la Lega nella normalità operativa". Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, risponde così dopo aver appreso della fumata bianca a Milano per l'assegnazione dei diritti tv a MediaPro da parte della Lega di Serie A. "Ora manca il passaggio della governance che sarebbe poi il primo passo forte ed efficace che faremo su questo commissariamento federale" aggiunge quindi Fabbricini all'uscita della Figc, senza pronunciarsi sulla diffida di Sky: "Fatemi capire bene le cose, lasciatemi il tempo".