U21, 4 amichevoli tra marzo e maggio

ROMA, 5 FEB - Primi impegni del 2018 per la Nazionale Under 21 che, qualificata in qualità di paese ospitante alla fase finale agli Europeo 2019, prosegue la preparazione con una serie di amichevoli internazionali. Giovedì 22 marzo (ore 18.30) lo stadio 'Renato Curi ' di Perugia ospiterà il match con la Norvegia, mentre martedì 27 marzo gli Azzurrini saranno di scena a Novi Sad ('Karadjordje Stadium', ore 18.30) contro la Serbia. L'Under 21 farà poi visita il 25 maggio al Portogallo e il 29 maggio alla Francia (sedi e orari da definire).