Diritti tv: Serie A verso 1,5 mld annui

MILANO, 5 FEB - La Serie A fa un balzo avanti superando Bundesliga e si piazza terza fra i grandi campionati europei,superando la soglia dei 1,4 mld di euro che si era posto come obiettivo con l'advisor Infront. Resta lontana la Premier League, con oltre 3 miliardi di ricavi a stagione, seguita dalla Liga spagnola con circa 1,6 miliardi, ma subito dopo ora si attesta la Lega Serie A, che ha accettato l'offerta da 1 miliardo, 50 milioni e mille euro a stagione per i diritti tv domestici del prossimo triennio Alla cifra messa sul piatto da MediaPro vanno anche sommati i 371 milioni del bando per i diritti tv esteri venduti lo scorso autunno, e restano ancora da assegnare Coppa Italia e Supercoppa italiana (che nell'ultimo triennio hanno fruttato circa 50 milioni di euro fra diritti tv domestici ed esteri), oltre ai diritti accessori non ancora messi a bando.