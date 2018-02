Fabbricini, Di Biagio riporti entusiasmo

ROMA, 5 FEB - "Il primo compito di Di Biagio è quello di riportare entusiasmo e siamo fiduciosi che sarà all'altezza". Lo ha dichiarato il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, dopo la nomina a ct di Luigi Di Biagio per le due amichevoli in programma a marzo con Argentina e Inghilterra. "La scelta di Di Biagio credo sia la più giusta al momento visto che abbiamo delle contingenze immediate sportive, quindi al momento è ct della Nazionale per i prossimi due incontri che faremo in Inghilterra, dopodiché vediamo - ha aggiunto Fabbricini all'uscita dall'incontro in Federcalcio -. Se può guadagnarsi la conferma? Non sta me dirlo, vanno esaminate delle situazioni al di là dei risultati sportivi, che sono certamente determinanti e importanti".