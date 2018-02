Caldara, Atalanta vuol restare in Europa

ROMA, 5 FEB - "L'obiettivo è portare ancora una volta l'Atalanta in Europa. Champions? Per ora pensiamo all'Europa League: ci sono tante squadre che lottano insieme a noi e hanno un grande potenziale". Così Mattia Caldara, presente questa mattina all'Università Luiss di Roma dove ha ricevuto una borsa di studio per merito sportivo per il corso di laurea triennale in Economia e Management. "Stiamo lottando su tre fronti e questo ci rende orgogliosi - ha spiegato il difensore nerazzurro - Ora ci aspetta la partita col Borussia Dortmund in Europa League e cercheremo di fare un'altra impresa. E anche con la Juve in Coppa Italia ci proveremo fino alla fine". Il sogno è sempre l'azzurro: "La Nazionale? Io devo dimostrare il mio valore ogni domenica. Se poi sarò all'altezza e la Nazionale mi chiamerà ne sarò orgoglioso e fiero: tutto dipende da me e dalle prestazioni che faccio con l'Atalanta", ha concluso Caldara.