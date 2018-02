Ultrà Samp, senza tifosi calcio è zero

MILANO, 5 FEB - 'Senza noi valete niente, il calcio è zero senza la sua gente!'. Dietro questo striscione a lettere gialle su sfondo nero, esposto in strada di fronte alla sede della Lega Serie A, una decina di tifosi della Sampdoria del gruppo Ultras Tito Cucchiaroni sta protestando contro i club, riuniti per affrontare la vendita dei diritti tv, accusati della "svendita" del campionato e della programmazione 'a spezzatino'. "Apprendiamo che, a causa del palese disinteresse dei maggiori interlocutori sulla questione diritti tv, qualcuno di voi sta pensando di svendere ulteriormente il calcio, mettendo nelle mani dello 'Sky di turno' decisioni che impatteranno sull'approccio alla partita degli unici soggetti che non state interpellando, e che in realtà dovrebbero essere il vostro 'cliente prediletto': i tifosi - scrivono gli ultrà nel volantino distribuito davanti alla Lega -. State sbagliando tutto. Mettere il calcio, gli orari, i giorni delle partite, nelle mani delle televisioni non vi salverà dal fallimento".