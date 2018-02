Fabbricini, ct cercasi rispettando norme

ROMA, 5 FEB - "Individuare il prossimo commissario tecnico della nazionale". E' la priorità di Roberto Fabbricini, commissario Figc, ospite di 'Radio anch'io sport' (Radio 1). Oggi è in programma l'incontro con Gigi Di Biagio, tecnico dell'Under 21 "Il suo sarà piuttosto un ruolo di organizzatore, per valutare il percorso di entrambe le nazionali, chiedendo la sua disponibilità per le partite di marzo e giugno" della nazionale maggiore. Ma, soprattutto "parleremo della sua attività primaria in questo momento, del percorso con l'Under 21 Ha un impegno europeo importante, al quale teniamo molto perché può portarci alle Olimpiadi di Tokyo" Quanto all'identikit del futuro ct, al momento non ci sono nomi in pole, assicura Fabbricini: Si fanno nomi in maniera impropria non per il valore in sé delle persone. Ci sono tecnici che hanno dei contratti in essere O si rendono liberi, altrimenti è difficile chiedere ad una persona di prendere in considerazione la panchina di ct".