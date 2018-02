De Zerbi "Benevento con personalità"

ROMA, 4 FEB - "Abbiamo fatto il massimo contro la squadra che ti mette più in difficoltà di tutte. Abbiamo avuto l'occasione sullo 0-0 e poi non so come sarebbe andata a finire, magari avremmo perso lo stesso ma meritavamo di passare in vantaggio e anche di accorciare sul 2-0". E' la lettura che il tecnico del Benevento, Roberto de Zerbi fa, dopo il ko contro il Napoli. "Ho visto una squadra con la personalità e la voglia di giocare a calcio - le sue parole a Premium - Noi vogliamo sempre proporre qualcosa, soprattutto contro le squadre più forti perché in questo modo penso che sia più probabile fare risultato". "Quali sono le rivali per la salvezza? E' scontato dirlo ma la rivale più grande siamo noi stessi. Siamo indietro di tanti punti e dobbiamo cercare di fare punti con tutte le squadre, giocando con coraggio".