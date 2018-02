Calcio: Cesena-Ternana 4-3

CESENA, 4 FEB - Il Cesena si aggiudica lo contro salvezza contro una Ternana a cui non è servito il cambio sulla panchina. I romagnoli hanno rischiato di compromettere una gara già chiusa: decisivo è stato il gol di Schiavone su papera di Pelizzari a metà ripresa. La Ternana resta da sola in fondo alla classifica con 22 punti. Avvio sprint degli umbri che passano al 14' ma in quattro minuti, tra il 18' e il 22' il Cesena ribalta la situazione con il doppio Moncini. La Ternana accusa il colpo e al 35' subisce la terza rete. Il Cesena potrebbe dilagare ancora con Moncini ed invece subisce prima dell'intervallo il gol che rimette in piedi la Ternana che al 25' st trova il pari con Tremolada. Il palo nega subito il nuovo vantaggio del Cesena a Laribi, ma arriva al 30' con Schiavone sempre da fuori e sempre con la complicità del portiere.