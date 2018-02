Bologna: Donadoni "Occasione sprecata"

BOLOGNA, 4 FEB - Roberto Donadoni si lecca le ferite dopo il ko casalingo del suo Bologna contro la Fiorentina che ha fatto scivolare i rossoblù sempre più nel limbo di metà classifica, senza obiettivi: "Questa era l'occasione per fare uno scatto in avanti e l'abbiamo sprecata. Dobbiamo fare tutti il mea culpa a partire dal sottoscritto - le sue parole in conferenza - lavorare e credere di più in quello che facciamo, perché da qui alla fine ci sono ancora tanti punti a disposizione. Questa sconfitta dovrà farci riflettere: se ognuno di noi ci avesse messo qualcosa in più, questo risultato sarebbe venuto dalla parte nostra e non dell'avversario. Ma non bastano parole, servono i fatti, perché quello che è successo oggi è già accaduto con Crotone e Udinese".