Fiorentina: Pioli, mi attendevo reazione

ROMA, 4 FEB - "Mi aspettavo questa reazione dopo le due brutte sconfitte che abbiamo subito. La prestazione è stata gagliarda e tosta, volevamo superare questo momento delicato e questa è stata una vittoria importante e meritata". Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, dopo la vittoria a Bologna. "Noi lavoriamo per cercare di dare continuità, sapevamo che sarebbe stata una stagione difficile. Stiamo costruendo un percorso con un gruppo giovane, chiaro che le ultime due gare ci hanno fatto tornare indietro ma dobbiamo ripartire da questi 3 punti - ha proseguito -. Vogliamo fare più punti rispetto al girone d'andata. Non possiamo cancellare la sconfitta col Verona ma possiamo continuare il percorso del nostro progetto" "Chiesa? Ha tante doti, sta lavorando e deve continuare così. Ha potenzialità che lo possono portare a diventare un giocatore molto forte. Simeone ha fatto un grande lavoro oggi, non ha avuto molte occasioni ma ha fatto bene e l'ho tolto perché era stanco".