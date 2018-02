Cagliari: Lopez, una bellissima partita

CAGLIARI, 4 FEB - Due a zero contro la Spal e salvezza quasi in tasca. Ma Diego Lopez non si vuole rilassare. E chiede di continuare così. "Bellissima partita - ha detto l'allenatore del Cagliari nel dopo gara - ora voglio dare continuità ai risultati: ci sono ancora degli scontri diretti". Sette punti sulla terzultima. "Bisogna essere equilibrati, questa vittoria non significa che non guarderemo più alla classifica - ha detto Lopez - noi dobbiamo cercare di migliorare con le prestazioni, questo è il nostro obiettivo". Joao Pedro? "Oggi serviva a centrocampo - ha spiegato - perché con una Spal così compatta bisognava saper tenere bene palla in mezzo". Un mercato che ha allargato la rosa. Castan? "Un giocatore importante, ci ha dato tanto anche col Crotone, sta crescendo, non me lo aspettavo così in forma dopo un anno rimasto fermo".