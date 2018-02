Liga: Piquè salva Barca nel derby

ROMA, 4 FEB - Un gol di Piquè al 37' st salva il Barcellona nel derby catalano contro l'Espanyol (terminato 1-1) disputato allo Estadio Cornellà-El Prat sotto una fitta pioggia che ha complicato non poco la vita ai giocatori in campo. Con questo punto, i blaugrana salgono a 58 punti in classifica, a +12 sull'Atletico Madrid, impegnato stasera nel posticipo contro il Valencia, che è terzo con 40 punti, uno in più del Real che ha giocato ieri ma deve ancora recuperare una partita.