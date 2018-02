Berlusconi "Li dovrebbe avere sostituto"

MILANO, 4 FEB - Il nuovo presidente del Milan, Li Yonghong, "dovrebbe avere un sostituto qua in Italia, certamente". Lo sostiene Silvio Berlusconi, che in aprile dopo 31 anni ha ceduto il club all'investitore cinese. "Io interpretavo il ruolo di presidente in modo completamente diverso, stando sempre vicino alla squadra e ai singoli giocatori - ha raccontato l'ex premier in un'intervista concessa ieri a TeleLombardia -. Telefonavo durante la settimana ai giocatori, quando qualcuno si faceva male mi sentiva presente, e il sabato ero sempre in mezzo ai giocatori, si parlava concretamente della squadra avversaria". L'ex proprietario ha ribadito che "purtroppo non c'è nessuna speranza, nemmeno per i miei figli, per i tifosi, per i miei amici, Confalonieri in testa, che io possa tornare a interessarmi del Milan. La mia decisione sofferta, molto sofferta, è definitiva".