Allegri, Juve vuole impresa mai riuscita

ROMA, 4 FEB - "Questi ragazzi hanno grandi valori umani che vogliono fare un'impresa che non è riuscita a nessuno, quella di vincere il settimo scudetto. Dobbiamo stare attaccati al Napoli per arrivare attaccati al loro per il rush finale": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, a Premium dopo il 7-0 al Sassuolo. "Dopo la Coppa Italia potevamo avere un rilassamento ma in campionato non possiamo commettere passi falsi perché il Napoli sta andando forte. Era importante vincere per staccare definitivamente le squadre dietro".