Swansea:per Fer e Bony campionato finito

(ANSA-AP) - SWANSEA, 4 FEB - Costa caro allo Swansea il pareggio (1-1) ieri in casa del Leicester. Il club gallese, penultimo in Premier League, dovrà infatti a fare a meno del centrocampista Leroy Fer e dell'attaccante Wilfried Bony per il resto della stagione. L'olandese si è rotto il tendine d'Achille, mentre l'attaccante ivoriano ha subito la rottura del legamento crociato anteriore. Lo Swansea ha fatto sapere che entrambi i calciatori saranno sottoposti a intervento chirurgico.