Serie A: la Juve piana il Sassuolo, 7-0

ROMA, 4 FEB - La Juventus travolge il Sassuolo, vince 7-0 con tripletta di Higuain e doppietta di Khedira e torna in vetta con due punti di vantaggio sul Napoli, che gioca stasera a Benevento. Il Milan pareggia 1-1 a Udine, subendo in 10 il pareggio dei padroni di casa per autogol di Donnarumma. Vincono l'Atalanta, 1-0 al Chievo, e la Fiorentina, 2-1 a Bologna dove le prime due reti sono state realizzate, una per parte, direttamente su fuorigioco. Il Cagliari supera 2-0 in casa la Spal. Domani l'ultimo incontro della 23/a giornata, Lazio-Genoa alle 20.45.