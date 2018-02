Marotta, de Laurentiis è un burlone...

ROMA, 4 FEB - "Quello che dicono gli altri non ci tocca anzi ci da' ancora più carica. Noi siamo tranquillissimi, sappiamo che queste sono insidie che annualmente dobbiamo affrontare". Lo ha detto l'ad della Juventus, Giuseppe Marotta, commentando le "frecciatine che arrivano da Napoli". "Se devo rispondere in maniera ironica - prosegue il dirigente bianconero - dico che De Laurentiis, da buon uomo di cinema, è proprio un burlone. Se invece devo dare una riposta seria cito una frase del filosofo tedesco Schopenhauer che ha detto 'quando parlano di te devi capire quello che non sei tu ma quello che sono gli altri'. In questa frase c'è tutto".