Di Francesco, oggi contava vincere

ROMA, 4 FEB - "Abbiamo sofferto anche perché siamo rimasti in dieci ma non abbiamo subito neanche un tiro in porta e creato tanto come ci capita da molto tempo, subendo meno". A Premium Sport, l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco sintetizza così il ritorno alla vittoria della sua Roma a Verona: "Abbiamo sempre avuto grande equilibrio ma dobbiamo essere più bravi a concretizzare. Ormai ripeto sempre le stesse cose, ci serve più cattiveria". "Oggi però era importante vincere, non dobbiamo soffrire così fino alla fine ma abbiamo ritrovato compattezza. Il cambio di modulo? Io sono un allenatore che non improvvisa, in settimana abbiamo lavorato con questo sistema di gioco e i ragazzi mi hanno dato le garanzie che volevo".