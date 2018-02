Inter: tifosi contestano Zhang su social

MILANO, 4 FEB - Ancora una volta il profilo Instagram di Steven Zhang è preso di mira da una parte del tifo nerazzurro, che critica la gestione della proprietà cinese dell'Inter. La crisi della squadra, con il fiato addosso della Roma ormai ad un punto, scatena la contestazione dei supporter come già era accaduto nell'ultimo giorno di mercato, quando era sfumata la trattativa per Javier Pastore. Molti tifosi chiedono addirittura la cessione del club, ricordando che l'Inter 'non è un giocatolo'. Tantissimi i messaggi anche sul profilo di Luciano Spalletti, non per attaccare l'allenatore ma per criticare tre giocatori in particolare: Ivan Perisic, Marcelo Brozovic e Antonio Candreva. Al tecnico viene chiesto di lasciare in panchina chi ha deluso per concedere una chance a Cancelo e Rafinha.