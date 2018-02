Serie A: Verona-Roma 0-1

ROMA, 4 FEB - La Roma torna alla vittoria battendo 1-0 il Verona al Bentegodi nell'anticipo delle 12.30 della 23/a giornata di serie A. Era dal 16 dicembre che i giallorossi non conquistavano tre punti in campionato, facendo stavolta tesoro di un gol di Under, il suo primo dall'arrivo nella capitale, realizzato al 1'. Il Verona, reduce dal successo a Firenze, non è riuscito ad approfittare la superiorità numerica per l'espulsione di Pellegrini al 6' della ripresa. La Roma sale a 44 punti, a -1 dall'Inter quarta in classifica, mentre i gialloblù restano penultimi a quota 16.